Армия РФ прорвалась в Купянск: в ВСУ рассказали неожиданные подробности

На днях армии РФ удалось на технике добраться до жилищной застройки в Купянске Харьковской области. Содействовал продвижению врагу туман. Впрочем, украинским военным удалось выбить оккупантов оттуда.

Об этом сообщил командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

По его словам, захватчикам удалось заехать близко к жилой застройке на левобережной части Купянск. Несмотря на туман, украинским силам обороны врага удалось своевременно обнаружить.

"Колонна из трех единиц техники — один танк и два МТ-ЛБ — были уничтожены Силами обороны. Те, кому удалось спешиться, в течение ближайших 5-6 часов также были ликвидированы. То есть по состоянию на сегодняшний день противника в Купянске Левобережном нет", – рассказал Федоренко.

Пока ситуация на этом участке фронта сложная. Впрочем, ВСУ удается ее контролировать. Командир отмечает, что российские военные пытаются выполнить задачи по захвату города к Новому году.

"Ежедневно и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу. Сначала у него было до 1 ноября завладеть Купянском-Узловым, Купянским Левобережным", — заметил Федоренко.

Напомним, 13 ноября российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов. Враг не закрепился.

Читайте также: