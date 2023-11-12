Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ прошлой ночью ударила по Никопольщине: подробности обстрела (фото)

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
420
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Армия РФ прошлой ночью ударила по Никопольщине: подробности обстрела (фото)

Обстрел Никопольщины 12 ноября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Оккупационная армия РФ в ночь на 12 ноября обстреляла Никопольщину. К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушение.

Российские оккупанты 12 ноября в очередной раз ударили по Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В течение дня оккупанты не оставляли в покое Никопольщину. Направили 2 дрона-камикадзе на районный центр. Гали по нему и Марганецкой общине из тяжелой артиллерии", — рассказал он.

Оккупанты повредили пятиэтажку, четыре частных дома и два хозяйственных постройки. Изуродована также линия электропередач.

"К счастью, людей вражеские железки не задели", — сказал Лысак.

Обстрел Никопольщины 12 ноября / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Обстрел Никопольщины 12 ноября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Обстрел Никопольщины 12 ноября / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Обстрел Никопольщины 12 ноября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ночь на 12 ноября в ряде областей Украины прошла с обстрелами. О ситуации в регионах по данным областных государственных администраций читайте в сводке ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
420
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация