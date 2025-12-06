Армия РФ провалила планы по захвату важного города: детали от ВСУ

Покровск. / © Associated Press

Реклама

Оккупационная российская армия застряла в не может захватить Покровск в Донецкой области. Войска страны-агрессорки застряли в городских боях.

Об этом сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ Сергей Окишев в эфире Эспрессо .

По его словам, в городе продолжаются сверхсложные стрелковые бои. Оккупационная армия пытается отрезать логистические пути военных ВСУ в два населенных пункта - Мирноград и Покровск.

Реклама

"Враг практически застрял в городских боях и не может захватить Покровск оружием. Сейчас основные усилия врага направлены на то, чтобы отрезать наши логистические пути. В свою очередь Силы обороны работают над расширением этих логистических путей. В частности, в города Покровск и Мирноград", - подчеркнул военный.

В свою очередь, украинские Силы обороны проводят ротацию личного состава, а также передают боеприпасы, воду и еду с помощью больших дронов и НРК.

Напомним, информация военного командования РФ о якобы полной оккупации Покровска не соответствует действительности. Главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ продолжают удерживать северную часть Покровска . В районе города и соседнего Мирнограда украинские военные блокируют попытки россиян накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Между тем, военный Станислав Бунятов «Осман» сообщил, что бои за Мирноград обостряются. Российские войска значительно активизировали наступление, используя большое количество живой силы. Главная цель этих действий – захватить этот город и получить преимущество для дальнейшего наступления на ключевые логистические узлы.

Реклама