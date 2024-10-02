Армия РФ проводит усиленные проверки мужчин на ТОТ Луганской области

На фоне подписанного в Кремле указа об осеннем призыве в российскую армию захватчики во временно оккупированной Луганской области начали усиленные проверки мужчин.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Осенний призыв с 1 октября объявлен Кремлем. На оккупированных территориях понимают, что это обычное узаконение принудительной мобилизации. Ужесточенные проверки мужчин уже начались", — сказал он.

На трассах вокруг Луганска оккупанты останавливают все автомобили и автобусы, требуя предъявить военный билет с актуальной отметкой об учете. По информации областной военной администрации, в случае отсутствия такой отметки местных жителей направляют в военкомат. В самом худшем случае это может привести к началу процедуры лишения гражданства РФ, а в дальнейшем – к отправке на фронт.

Напомним, министерство юстиции Украины сообщило, что граждане, которых российские кафиры принудительно паспортизировали на временно оккупированных территориях, не будут нести ответственность за спланированные нападения на гражданских граждан и их имущество по всей территории Украины.

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