Армия РФ пытается изолировать Гуляйполе: аналитики ISW об угрозе для города

Голяйполе.

Реклама

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается серьезной. Войска РФ продолжают усилия по изоляции Гуляйполя с севера и продвижению на город с северо-востока и востока.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты на этом участке фронта продолжают использовать свой новый наступательный шаблон, опирающийся на сочетание длительной кампании воздушного перехвата на поле боя, тактических усилий по перехвату, миссий по проникновению и массовым атакам небольшими группами для продвижения.

Реклама

Геолокационные видеозаписи за 20 ноября свидетельствуют о том, что войска РФ недавно захватили Веселое, расположенное восточнее Гуляйполя.

Украинский военнослужащий, действовавший в направлении Великомихайловки (севернее Гуляйполя), 20 ноября сообщил, что захватчики используют растительность, особенности местности, такие как овраги и низины, а также туман, чтобы избежать обнаружения украинскими беспилотниками.

В свою очередь, один российский солдат 36-й мотострелковой бригады признал, что их войска использовали туман во время заявленного захвата Гая.

ISW продолжает оценивать, что российские войска используют туман, препятствующий операциям украинских беспилотников, для атак.

Реклама

Как сообщалось, оккупанты захватили село Веселое в Запорожской области, а также продвинулись вблизи другого населенного пункта — Затишье.

Заметим, ранее в ISW сообщали, что армии РФ осталось до Гуляйполя четыре километра. Оккупанты продолжают продвижение в город и автомагистраль Т-0401 Покровск-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских пунктов поставки Гуляйполя.