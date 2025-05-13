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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Армия РФ пытается прорваться на границу трех областей: детали от ВСУ

В частности, на южном направлении российские войска усилили обстрелы и попытки прорыва.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин / © ТСН.ua

На фронте на юге продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на границе трех областей. Российские войска несут потери.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, на южном направлении российские войска усилили обстрелы и попытки прорыва. Напряженная ситуация на Новопавловском направлении, где захватчики пытаются выйти к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Волошин отмечает, что на сравнительно небольшом участке фронта собраны штурмовые подразделения из четырех российских полков.

На Ореховском направлении враг пытается прорвать линию обороны вблизи населенных пунктов Степное, Лобковое и Малые Щербаки. Россияне стремятся получить огневой контроль над логистическими маршрутами ВСУ и пригородами Запорожья. Штурмы продолжаются уже несколько месяцев, но остаются безуспешными.

Кроме того, пытаясь продвинуться в направлении Днепропетровской области, оккупанты пытаются захватить Зеленое Поле, Свободное Поле, Новополь и Новоселку.

Напомним, военный эксперт Иван Ступак заявил о “провалах” ВСУ на фронте, в частности, в направлении Константиновки.

Ранее бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр” Павел Палиса заявил, что РФ усилит наступление, в частности, на Запорожском направлении. Оккупанты также стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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