Армия РФ пытается захватить важную железнодорожную станцию: эксперт о наступлении оккупантов

Оккупанты армии РФ стремятся захватить железнодорожную станцию Купянск -Узловой в Харьковской области, чтобы создать перспективы для наступления с севера на города Славянск и Краматорск в Донецкой области.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев сказал в эфире "Радио NV".

По его словам, на Харьковщине боевые действия бушуют достаточно активно. Россияне стремятся и изо всех сил пытаются полностью взять под контроль левый берег реки Оскол, включая железнодорожную станцию Купянск-Узловой. Также среди планов армии РФ – создание не менее нескольких плацдармов на правобережье этой реки.

Селезнев сообщил, что захватчики пытаются восстановить устойчивое и бесперебойное логистическое обеспечение своего войска, которое в перспективе будет действовать на Лиманском и Северском направлениях.

"Зачем? Чтобы на перспективу следующей весенне-летней наступательной кампании у врага была логистика для проведения активных наступательных действий в сторону уже Славянско-Краматорской городской агломерации. Эти города находятся под контролем украинской армии и именно этими городами грезит Владимир Путин, потому что он начинал ту так называемую "сво" в феврале 2022-го для того, чтобы полностью оккупировать всю территорию Донецкой области", — подчеркнул Селезнев.

Чтобы реализовать запланированное, россиянам нужно железнодорожное сообщение, которое идет через Купянск-Узловой.

Как сообщалось, армия РФ приблизилась к критически важной трассе в Донецкой области. Кроме того, оккупантіы пытаются обойти по кругу Дружковку, Краматорск и Славянск.

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