Армия РФ пыталась прорвать границу: что известно о бое

Войска агрессорки России пытались прорвать границу в направлении села Дигтярное в Харьковской области. Украинские защитники отбили атаку и уничтожили более 20 оккупантов, 11 — ранены.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, перед проведением атаки россияне являлись небольшими группами у границы.

«В начале этой недели фактически несколько дней, уже накопив определенные свои силы, малыми пехотными группами, но в большем количестве пытался атаковать позиции пограничных подразделений», — рассказал Демченко.

Пограничники фиксируют попытки армии РФ расширить зону боев на соседние населенные пункты — Круглое и Бугроватка. В то же время вблизи пограничного села Сотницкий Казачок, также на Харьковщине, активности врага не наблюдается.

«Враг не оставляет попыток прорвать государственную границу, расширить зону боев по территории Украины. Благодаря стойкости и мужеству каждого украинского воина и пограничников добиться результатов врагу на этом направлении не удается», — добавил Демченко.

Также представитель ГНСУ сообщил, что накануне оккупанты пытались штурмовать позиции пограничных подразделений в направлении населенного пункта Волчанские Хутора. Однако россияне понесли потери и не добились результата.

Как сообщалось ранее, оккупанты пытаются прорвать оборону возле Купянска, усилив давление на восточном берегу реки Оскол. Враг пытается вытеснить оттуда украинских военных, однако значительных успехов не имеет.

Напомним, ВСУ удалось совершить неожиданный поворот в битве за Купянск. в Харьковской области, практически вытеснив российских оккупантов из города. По информации военного журналиста Юрия Бутусова, ключевую роль в вытеснении россиян сыграли подразделения и специалисты из «Группы Лазаря», специализирующиеся на операциях с дронами.