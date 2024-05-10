Армия РФ пыталась прорвать оборону в Харьковской области: детали от Минобороны

В Волчанском направлении в Харьковской области сегодня утром российская оккупационная армия пыталась прорвать линию обороны ВСУ под прикрытием бронетехники. Вражеские атаки отражены.

Об этом сообщили в Украинском министерстве обороны.

"Приблизительно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для усиления обороны на этом участке фронта были направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать пришествие неприятеля.

В Минобороны подчеркивают, что с началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край обороны украинских Вооруженных сил при поддержке артиллерии. В целом в эти сутки на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ДРГ пробовали прорвать границу на севере Харьковской области. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии.

В частности, именно поэтому из приграничья на Харьковщине вывозят население. В настоящее время российская оккупационная армия массированно обстреливает город Волчанск.

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