Армия РФ пытается взять в кольцо большой город: детали от ВСУ

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Войска Российской Федерации пытаются взять Константиновку Донецкой области в кольцо с трех направлений. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений уже давно.

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“Раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часов Яра — там, где прорвутся первыми, но за полтора года они не смогли добиться успеха ни на одном из них. Сейчас они пытаются зайти с Покровского направления, а именно через трассу Покровск — Константиновка и продвинуться дальше”, — подчеркнул Трегубов.

Военный отмечает, что на Покровском направлении были сосредоточены самые большие силы противника.

Напомним, армия РФ оживила свое наступление на фронте. Враг давит на семи направлениях: на Покровском, Новопавловском, Лиманском, Купянском, Харьковском, Торецком и Краматорском.

Заметим, в Генштабе заявили, что наступление РФ образовало на фронте новое направление, которое получило название Северо-Слобожанского. Это связано с активизацией российских войск в приграничье Сумщины.

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Между тем аналитики DeepState заявляют, что россияне двигаются вперед на Донетчине, в частности, возле Бурлацкого и в Новополе.

Дата публикации 17:49, 16.06.25 Количество просмотров 6 Нелюди! Россияне подбрасывали тела российских военных во время обменов!