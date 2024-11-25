Армия РФ рассекла плацдарм ВСУ на Купянщине: какие задачи у врага

Российским войскам удалось подойти к реке Оскол к югу от Купянска, и таким образом рассечь пополам плацдарм ВСУ. Задача врага – захватить город до нового года.

Об этом командир роты батальона ударных БпАК "Ахиллес", лейтенант Антон Шмагайло рассказал в интервью "Украинской правде".

Военный описал общую ситуацию на Купянском направлении. Он отметил, что враг не считается с потерями ни в живой силе, ни в технике и пытается двигаться вперед.

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"Из десяти пехотинцев противника, которые идут на штурм посадки, выживает один-два. Возможно, во время механизированных накатов – чуть больше. С передней линии "трехсотых" они практически не забирают. На замену уничтоженной группе на те же позиции выдвигается другая группа", – рассказал Шмагайло.

Он также сообщил, что российские войска рассекли пополам плацдарм Сил обороны Украины, простирающийся вдоль левого берега реки Оскол. Ключевые населенные пункты: Купянск, Купянск-Узловой и Боровая. Оккупанты подошли к реке южнее Купянска и частично закрепились в селе Кругляковка.

"Я не прогнозирую в ближайшее время форсирование врагом реки в этих местах. Его приоритетная задача на текущий момент – оккупация левобережной Купянщины. В частности, захват Купянска-Узлового", – рассказал командир роты.

Он отметил, что российская армия ведет бои не только за Купянск-Узловой, но пытается прорваться и в направлении Боровой.

Шмагайло обратил внимание, что предварительно российское командование ставило задачу своим войскам захватить Купянск до 1 ноября. Однако украинские защитники отразили все их попытки.

"Теперь говорят о новой дате — до нового года. Очевидно, что они очень спешат", — заметил военный.

Напомним, накануне начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич прокомментировал попытку врага зайти в Купянск. Он сообщил, что все атаки на город были отбиты, и в настоящее время угрозы для Купяска нет.

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