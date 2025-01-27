Армия РФ расширила плацдарм у Купянска: разведка Британии сообщила об опасности

Армии РФ удалось расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол в северной части области Харьковской области. Целью захватчиков является город Купянск.

Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Британские специалисты отмечают, что плацдарм был первоначально создан в конце ноября 2024-го. С этого времени российские силы добились тактических успехов в этом районе.

Основной фокус России сосредоточен на поселке Двуречная, отмечают в отчете. В настоящее время на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои между украинскими и российскими войсками. Кроме того, боевые действия идут за село Западное, расположенное в четырех километрах к западу от реки Оскол.

"Россия почти наверняка пытается оказывать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии поставки к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути снабжения города", — отмечают британскому Минобороны.

Как сообщалось, россияне взорвали трубы канала Северский Донец для расширения наступления. Также россияне стремятся усилить давление на ВСУ в направлении Временного Яра.

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