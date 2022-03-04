Армия РФ расстреляла из танковых пулеметов автомобиль гражданских: погибли два человека

Прокуратура открыла производство.
Киево-Святошинская окружная прокуратура Киевской области возбудила уголовное производство по факту расстрела гражданского автомобиля с мирными жителями.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 4 марта 2022 года шесть человек ехали на автомобиле из Ворзеля Бучанского района. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов. Она имела отметку буквой "V". Оккупанты открыли огонь из танковых пулеметов по автомобилю.
В результате обстрела погибли два человека: женщина и 17-летняя девушка. Кроме того, четверо получили осколочные ранения, в том числе девушки 17 и 7 лет.
Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9166 человек,
- танков ‒ 251,
- боевых бронированных машин ‒ 939,
- артиллерийских систем – 105,
- РСЗО — 50,
- средства ПВО – 18,
- самолетов – 33 (уточняется),
- вертолетов – 37 (уточняется),
- автомобильной техники – 404,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с горючим – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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