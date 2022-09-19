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"Армия РФ разбила жилье – арендуй!": в Госдуме предложили решение жилищного вопроса на оккупированной Луганщине

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"Армия РФ разбила жилье – арендуй!": в Госдуме предложили решение жилищного вопроса на оккупированной Луганщине

Фото: Сергей Гайдай

Вместо восстановления разрушенных жилых домов оккупанты предложили создать фонд арендного жилья.

В Госдуме РФ предложили создать фонд арендного жилья на Донбассе, чтобы решить жилищный вопрос на оккупированных территориях.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Разбила армия РФ жилье? Арендуй! Тем более, твое желание арендовать закрепят на законодательном уровне. Только вот за какие средства? Хотя – нет. Работа в так называемой "ЛНР" есть всегда. Но только такая, куда отказываются идти даже безработные" — написал он.

Гайдай объяснил, что оккупанты набирают местных жителей в "народную милицию", откуда отправляют на фронт.

Напомним, с начала войны России против Украины оккупанты силой вывезли в Россию 31 тыс. жителей Мариуполя. Сначала мариупольцев везут в фильтрационные лагеря, а оттуда в РФ.

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