Армия РФ сделает "жест доброй воли" в Херсоне: эксперт назвал причины, почему оккупанты убегут из города

Военный смотр Денис Попович уверен, что под давлением ВСУ российские войска сделают "жесть доброй воли" в Херсоне, а затем назовут это "передислокацией" войск.

Он также добавил, что не стоит ожидать скорый прорыв российской обороны на Херсонщине, как это было на Харьковщине. Эксперт пояснил, что это сделать не позволяет местность, а также концентрация российских сил.

Такое мнение он высказал в эфире канала FreeДом.

"На Херсонском направлении я склоняюсь к "жесту доброй воли", который может плавно перейти в передислокацию, как ее назовет российское командование. Там ситуация складывается труднее для армии Украины, но неотвратимая, поскольку мы знаем, что под артиллерийский контроль взята фактически вся территория правобережья по течению Днепра. И, что самое главное, под огневым контролем основные углы коммуникации, в том числе мосты через Днепр и Ингулец. Там большие проблемы с логистикой, а без нормального обеспечения вести адекватно боевые действия крайне тяжело ", – пояснил эксперт.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки, 14 сентября, на юге ликвидировали 33 кафира. Кроме этого, уничтожили более трех десятков единиц военной техники.

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