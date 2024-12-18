Армия РФ сменила командование в Донецкой области: оккупанты начали жестче штурмовать

Армия Российской Федерации сменила командование на Донетчине. В частности, на Северском направлении армия оккупантов штурмует большими группами со всех сторон.

Об этом рассказал офицер 54-й отдельной механизированной бригады Александр Афанасьев в эфире телеканала "Эспрессо".

"За два года Соледар и Бахмут стали оккупированными, а Северск еще держится. Поэтому враг хочет захватить Северск, решить проблему с северским "балконом". Сейчас сменилось командование врага, и оно очень грамотное. Оккупанты заменили командование 3-й армии, и мы почувствовали разницу от солдата до офицера. Россияне уничтожают наши переправы, логистику. Авиация врага доминирует".

По его словам, река Северский Донец на севере усложняет передвижение, но россияне пытаются ликвидировать Северский выступ. ВСУ пока держат свои позиции. Из-за того, что изменилось военное командование РФ на этом направлении, россияне начали правильно и логично использовать силы и проводить штурмы, говорит Александр Афанасьев.

"Уровень подготовки врага вырос, их подразделения стали более слаженными. Они тренируются на полигонах, которые воспроизводят наши позиции. Россияне перебросили больше сил на направление", — добавил он.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что ВСУ могут выйти из важного города Донецкой области. Речь идет о Курахово.

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