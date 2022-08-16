Армия РФ сосредоточилась на установлении полного контроля над Луганской и Донецкой областями – Генштаб

Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам Украины.

Враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 16 августа.

"Идут авиационные и ракетные удары по гражданским объектам нашего Государства", — говорится в сводке.

Напомним, по данным Washington Post, Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину действительно планировала полную оккупацию. Путин хотел быстро захватить Украину, убить президента Владимира Зеленского, а оккупационная армия планировала дойти до западных областей, которые российский диктатор считает неонацистскими и заселенными русофобами.

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