Армия РФ стала терять меньше солдат: британская разведка назвала причину

Снижение потерь россиян в марте связано с меньшим количеством атак по позициям ВСУ.

Среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых в Украине) сократилось на 74 человека в день в течение марта 2024 года, до 913 человек в день.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

"Снижение потерь соответствует уменьшению количества сообщений об атаках за последний месяц. Сокращение количества российских наступательных операций отражает ряд факторов: период отдыха и переподготовки после взятия Авдеевки, а также намерение сократить количество сообщений о погибших во время российских выборов", — пишут разведчики.

С момента вторжения в феврале 2022 года российские войска несли в среднем 658 потерь в день. Ежегодно наблюдается рост среднесуточного уровня потерь от 400 в 2022 году, 693 – 2023 года и 913 в первом квартале 2024 года.

"Этот рост отражает постоянную зависимость России от массовых потерь для поддержки давления на украинские фронты", — говорится в отчете.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 447 5100 военных, за последние сутки – 820 человек.

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