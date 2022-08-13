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Армия РФ столкнулась с большим количеством критических проблем: глава британской военной разведки озвучил их

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Армия РФ столкнулась с большим количеством критических проблем: глава британской военной разведки озвучил их

Фото: Getty Images

Глава военной разведки Великобритании Джим Гокенгалл удивлен, что российская армия сразу столкнулась с несколькими проблемами.

Британский военный заявил, что война в Украине вступила в затяжную фазу, которая, по его мнению, не закончится до конца текущего года.

Об этом руководитель военной разведки Британии Джим Гокенгалл сказал в интервью BBC.

Глава британской военной разведки отметил следующие критические проблемы:

  • низкокачественное командование, управление и логистическое обеспечение российских вооруженных сил, что во многом обусловило провалы армии РФ в Украине;
  • негативное влияние политического вмешательства в действии русской армии как на стратегическом, так и на тактическом уровнях;
  • отсутствие доверия между политическим и военным классом России;
  • сила сопротивления Украины и единства Запада — оба фактора превзошли все ожидания.

В этом же интервью Джим Гокенгалл заявил, что нужно готовиться к продолжительному конфликту. По его словам, ни Россия, ни Украина, скорее всего, не добьются решительных военных действий в Украине до конца года.

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