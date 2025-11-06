- Дата публикации
Война
2980
1 мин
Армия РФ стремительно двигается в направлении крупного областного центра: "Осман" показал карту
Военный предупредил о движении войск РФ еще на одном направлении.
Теперь все внимание приковано к Покровску Донецкой области. Впрочем, российская оккупационная армия быстро двигается в направлении Запорожья.
Об этом сообщил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным Осман.
"Пока наше внимание на Покровске, враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге", - заявил военный.
В своем сообщении “Осман” показал движение армии РФ на карте боевых действий.
Напомним, несколько дней назад Deepstate сообщил, что россияне продвинулись в трех областях Украины. В частности, возле Новогригорьевки в Запорожской области.
По данным аналитиков, в районе села Малая Токмачка в Запорожской области формируется новая "серая зона". Недавно там русские войска пытались устроить масштабный прорыв на бронетехнике.