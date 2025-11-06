Армия РФ стремительно двигается в направлении крупного областного центра: "Осман" показал карту

Армия РФ. / © Associated Press

Теперь все внимание приковано к Покровску Донецкой области. Впрочем, российская оккупационная армия быстро двигается в направлении Запорожья.

Об этом сообщил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным Осман.

"Пока наше внимание на Покровске, враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге", - заявил военный.

В своем сообщении “Осман” показал движение армии РФ на карте боевых действий.

Напомним, несколько дней назад Deepstate сообщил, что россияне продвинулись в трех областях Украины. В частности, возле Новогригорьевки в Запорожской области.

По данным аналитиков, в районе села Малая Токмачка в Запорожской области формируется новая "серая зона". Недавно там русские войска пытались устроить масштабный прорыв на бронетехнике.