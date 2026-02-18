- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ стремительно тает: сколько оккупантов "минуснули" ВСУ в течение суток
Более 1,2 млн оккупантов уже никогда не вернутся домой. А прошедшие сутки стали черным днем для российской артиллерии.
Российская армия в течение 17 февраля потеряла в войне против Украины еще 740 бойцов. Силы обороны также уничтожили десятки единиц вражеского оружия и военной техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 18 февраля
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину до 18 февраля 2026 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 256 080 (+740) человек.
танков — 11 681 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 051 (+6) ед.
артиллерийских систем — 37 363 (+40) ед.
РСЗО — 1 648 (+0) ед.
средства ПВО — 1 302 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 137 924 (+1 851) ед.
крылатых ракет — 4 314 (+26) ед.
кораблей/катеров — 29 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 78 919 (+194) ед.
специальной техники — 4 072 (+1) ед.
Заметим, несмотря на большие потери, россияне продвигаются на фронте благодаря сочетанию «мясных штурмов» и массированных обстрелов. Как пояснил эксперт Павел Нарожный, враг ежедневно осуществляет до 5000 артобстрелов и многочисленные авиаудары, буквально стирая украинские укрепления. Тактика оккупантов заключается в использовании пехоты в какчестве приманки: солдаты идут в атаку, чтобы заставить ВСУ открыть огонь и обнаружить свои позиции. После демаскировки точек россияне наносят по ним массированные удары, создавая бреши в обороне, куда впоследствии заходит новая волна пехоты.