Армия РФ стремительно тает: сколько оккупантов "минуснули" ВСУ в течение суток

Более 1,2 млн оккупантов уже никогда не вернутся домой. А прошедшие сутки стали черным днем для российской артиллерии.

Уничтоженная российская военная техника

Уничтоженная российская военная техника / © Associated Press

Российская армия в течение 17 февраля потеряла в войне против Украины еще 740 бойцов. Силы обороны также уничтожили десятки единиц вражеского оружия и военной техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 18 февраля

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину до 18 февраля 2026 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 256 080 (+740) человек.

  • танков — 11 681 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 051 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 37 363 (+40) ед.

  • РСЗО — 1 648 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1 302 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 137 924 (+1 851) ед.

  • крылатых ракет — 4 314 (+26) ед.

  • кораблей/катеров — 29 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 78 919 (+194) ед.

  • специальной техники — 4 072 (+1) ед.

Заметим, несмотря на большие потери, россияне продвигаются на фронте благодаря сочетанию «мясных штурмов» и массированных обстрелов. Как пояснил эксперт Павел Нарожный, враг ежедневно осуществляет до 5000 артобстрелов и многочисленные авиаудары, буквально стирая украинские укрепления. Тактика оккупантов заключается в использовании пехоты в какчестве приманки: солдаты идут в атаку, чтобы заставить ВСУ открыть огонь и обнаружить свои позиции. После демаскировки точек россияне наносят по ним массированные удары, создавая бреши в обороне, куда впоследствии заходит новая волна пехоты.

