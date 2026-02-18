Армия РФ стремительно тает: сколько оккупантов "минуснули" ВСУ в течение суток

Уничтоженная российская военная техника / © Associated Press

Российская армия в течение 17 февраля потеряла в войне против Украины еще 740 бойцов. Силы обороны также уничтожили десятки единиц вражеского оружия и военной техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 18 февраля

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину до 18 февраля 2026 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 256 080 (+740) человек.

танков — 11 681 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 24 051 (+6) ед.

артиллерийских систем — 37 363 (+40) ед.

РСЗО — 1 648 (+0) ед.

средства ПВО — 1 302 (+1) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 137 924 (+1 851) ед.

крылатых ракет — 4 314 (+26) ед.

кораблей/катеров — 29 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 78 919 (+194) ед.

специальной техники — 4 072 (+1) ед.

Заметим, несмотря на большие потери, россияне продвигаются на фронте благодаря сочетанию «мясных штурмов» и массированных обстрелов. Как пояснил эксперт Павел Нарожный, враг ежедневно осуществляет до 5000 артобстрелов и многочисленные авиаудары, буквально стирая украинские укрепления. Тактика оккупантов заключается в использовании пехоты в какчестве приманки: солдаты идут в атаку, чтобы заставить ВСУ открыть огонь и обнаружить свои позиции. После демаскировки точек россияне наносят по ним массированные удары, создавая бреши в обороне, куда впоследствии заходит новая волна пехоты.