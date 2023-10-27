Армия РФ стремится добиться хоть какого-то успеха для имиджа Путина - Генштаб Эстонии

Российская армия пытается перехватить инициативу и добиться хотя бы успеха в Украине, чтобы создать успешный имидж для президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил полковник, руководитель оперативного управления Генерального штаба Эстонии Тармо Кундла, сообщает ERR.

Он отмечает, что армия РФ продолжает интенсивно атаковать на направлениях Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман. По словам Кундла, вероятно, сейчас основная задача захватчиков - "оформление хоть какого-то успеха, который можно представить общественности как победу".

По словам эстонского полковника, сейчас у россиян есть основные цели. В частности, они связаны с предстоящими выборами президента в РФ.

"Во-первых, создание успешного военного имиджа важно для Путина в связи с предстоящими президентскими выборами в следующем году. Это необходимо также министру обороны Шойгу, чтобы укрепить свое положение в министерстве и затормозить украинское контрнаступление", - заявил Тармо Кундла.

В свою очередь Украина продолжит рейды в Херсонской области, "как и в предыдущие недели", подчеркнул он. Военнослужащие ВСУ хотят связать в регионе группировку российских солдат.

"Отдельные отрывки информации говорят о том, что Россия перебросила туда дополнительные подразделения, и, вероятно, все развивается по плану Украины", - пояснил Тармо Кундла.

Напомним, российская оппозиционерка Ольга Курносова заявила, что диктатору РФ Владимиру Путину предстоит показать какие-либо успехи перед президентскими выборами. До их проведения глава Кремля вряд ли объявит еще об одной мобилизации.

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