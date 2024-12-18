Армия РФ стремится перерезать важную трассу в Донецкой области — военный эксперт

Армия РФ прорвалась за Кураховское водохранилище в Донецкой области. Это создало новую угрозу украинской группировке на этом участке фронта.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович, сообщает "Главред".

По его словам, прорыв оккупантов дает шанс спуститься к трассе Запорожье-Донецк, на которой непосредственно расположен город Курахово. Кроме этого, противник может подняться с юга от Зеленовки до Улаклы.

Попович отмечает, что перерезание трассы в любом месте, даже возле Великой Новоселки, будет означать взятие армией РФ украинских сил в оперативное окружение.

"Враг постепенно продвигается, и, очевидно, не стоит доводить до ситуации, когда перерезание трассы станет фактом и придется выводить наши войска через поля", — подчеркнул военный эксперт.

Как сообщалось, в ОТУВ "Луганск" заявляют о сложной обороне города в Донецкой области. Военные подчеркивают: Торецк является важной точкой для оккупационной армии РФ.

Читайте также:

Бои за Покровск: русские уже у города! Ситуация на фронте обостряется!