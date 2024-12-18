Армия РФ стремится перерезать важную трассу в Донецкой области — военный эксперт

Оккупанты постепенно продвигаются.
Армия РФ прорвалась за Кураховское водохранилище в Донецкой области. Это создало новую угрозу украинской группировке на этом участке фронта.
Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович, сообщает "Главред".
По его словам, прорыв оккупантов дает шанс спуститься к трассе Запорожье-Донецк, на которой непосредственно расположен город Курахово. Кроме этого, противник может подняться с юга от Зеленовки до Улаклы.
Попович отмечает, что перерезание трассы в любом месте, даже возле Великой Новоселки, будет означать взятие армией РФ украинских сил в оперативное окружение.
"Враг постепенно продвигается, и, очевидно, не стоит доводить до ситуации, когда перерезание трассы станет фактом и придется выводить наши войска через поля", — подчеркнул военный эксперт.
Как сообщалось, в ОТУВ "Луганск" заявляют о сложной обороне города в Донецкой области. Военные подчеркивают: Торецк является важной точкой для оккупационной армии РФ.
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