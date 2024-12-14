Армия РФ стремится продвинуться на островную часть Днепра: Братчук об опасности на Херсонщине

Оккупационные войска России ищут пробелы в украинской обороне, чтобы продвинуться на островную часть Днепра в Херсонской области.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук в эфире FREEДОМ.

Таким образом, захватчики хотят уменьшить так называемую "серую зону" и закрепиться на островной части, чтобы дальше работать над расширением плацдармов.

"Они (россияне — Ред.) пытаются нащупать какие-то узкие места, где они могут переправиться на островную часть Днепра. Соответственно, с перспективой вполне вероятно такие планы могут существовать для того, чтобы выдвинуться в итоге на правый берег", — говорит Братчук.

Впрочем, по его словам, есть важные нюансы. Во-первых, правый берег выше левого. Это усложняет работу штурмовых групп и десанта. Кроме того, ВСУ держат под огневым контролем всю островную зону. По прогнозу Братчука, еще во время передвижения оккупанты могут потерять по меньшей мере половину плавсредств, которые будут применять в результате действий украинских сил.

Напомним, ранее Сергей Братчук сообщал о подготовке Запорожья к обороне. Враг не прекращает штурмовые действия, в частности, на Роботинском направлении. Диверсионно-разведывательные группы фиксируются и в Херсонском, и в Запорожском направлениях. Поэтому нужно оценивать реальные угрозы.

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