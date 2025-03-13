Армия РФ стремится вытеснить ВСУ из Курской области: происходящее на территории страны-агрессорки

Ситуация в поле боя может измениться в любой момент.

ВСУ продолжают боевую работу в Курской области РФ. В свою очередь, российская армия пытается вытеснить украинские силы с занимаемых позиций и захватить определенную территорию Курщины.

Об этом рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности военнослужащий ВСУ Иван Варченко в эфире телеканала FREEДOM.

"Есть информация о том, что врагу удалось захватить какую-то часть территории. Но нужно понимать, что сейчас этот захват территории происходит с большими боями. В любом случае, Курская операция уже имеет как историческое значение, так и значение для любых переговорных процессов", — подчеркнул Варченко.

Эксперт отмечает, что ситуация на поле боя в Курской области может в любой момент измениться, ведь продолжаются боевые действия и боевые маневры. Кроме того, на поле боя динамика меняется. Кроме того, Варченко считает, что прогнозы сценариев возможного поведения украинских войск на Курске, когда идут непрерывные боевые действия, могут сыграть на руку врагу.

Напомним, военный эксперт Павел Лакийчук оценил, как операция в Курской области повлияет на фронт на Донбассе. Ведь город Покровск остается ключевой точкой ведения боевых действий в Донецкой области.

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