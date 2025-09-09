Армия РФ стремится захватить два города Украины: эксперт назвал, какие именно

Армия РФ / © Associated Press

Российские войска опрокидывают дополнительные силы по разным направлениям для наступления в Донецкой области, что является их стратегической целью с апреля 2022 года. По словам военного эксперта Сергея Грабского, враг вынужден снижать боевую активность на других участках фронта, чтобы добиться поставленных целей.

Об этом он рассказал в интервью Украинскому Радио.

Сергей Грабский отметил, что главной целью российских оккупантов остается Славянско-Краматорская агломерация. Армия РФ стремится продвинуться в этом направлении, независимо от того, будет ли это через Лиман, или в район Дружковки.

Эксперт отмечает, что Славянск и Краматорск — важный укрепленный район для украинских войск. По его словам, потеря этих городов может значительно усложнить ситуацию. В частности, создать угрозу юго-востоку Харьковской области.

Грабский считает, что следующим логистическим хабом после Краматорска и Славянска может стать Изюм, откуда враг сможет наступать на Харьков и даже на Полтаву. Именно поэтому эти два города являются ключевыми для планов оккупантов.

«Если посмотреть на основные магистрали, то следует понимать, что следующим может быть Изюм, как следующий логистический хаб и от него уже противник может создавать угрозу, как для Харькова, так и пытаться продвигаться в сторону Полтавы. Поэтому именно Славянск и Краматорск сейчас, как укрепленный район обороны Украины, стоит буквально костью в горле относительно планов российских оккупантов по дальнейшей оккупации Украины. Ни у кого из нас и наших слушателей нет сомнения, что противник не остановится на границах Донецкой области и он будет дальше пытаться продвигаться, преследуя цель полной оккупации Украины. Именно сейчас Славянск и Краматорск являются той территории, которую противник так отчаянно стремится захватить», — констатировал эксперт.

Напомним, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил об «успехах» российской армии во время весенне-летней кампании и отметил планы дальнейшего продвижения. За этими словами стоят две настоящие цели, которых оккупационные войска будут пытаться достичь до конца 2025 года.

Донетчина остается ключевой целью Кремля. По сообщениям, Владимир Путин готов согласиться на замораживание войны только в обмен на полный контроль над областью. Россия контролирует большую часть региона: около 70% Донецкой области и почти всю Луганскую.