Армия РФ стремится захватить важный город на Донбассе до холодов: детали

Армия Российской Федерации надеется захватить город Часов Яр в Донецкой области до наступления сильных холодов. Ведь пока нет признаков того, что оккупанты готовят личный состав и технику ухудшения погоды.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что ранее военное командование РФ бросило большие силы, чтобы сломить сопротивление ВСУ в Часовом Яру. Впрочем, враг полностью не смог их реализовать.

"Сработала достаточно эффективная стратегия оборонной операции украинского Генштаба на этом участке фронта. Рельеф местности достаточно хорошо поработал. Хорошо поработала операция на территории Курской области, когда россияне были вынуждены отправлять свои силы и средства из Часовоярского направления на территорию Курской области", — пояснил Селезнев.

По словам эксперта, интенсивность ведения боевых действий вокруг Часового Яра определяется исключительно ресурсами. Селезнев считает, что "более масштабного продвижения от них (россиян – Ред.) ожидать не следует".

Напомним, в ВСУ заявляют, что российской оккупационной армии не удалось оккупировать Часов Яр и Торецк. Захватчики в дальнейшем хочу захватить и оккупировать Донецкую и Луганскую области еще до холодов.

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