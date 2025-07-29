Армия РФ стянула большие резервы на Донетчину: военный о цели и тактике врага

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Российские войска намерены выйти на административные границы Донецкой области. Они взыскали большие резервы, которые несопоставимы с нашими.

Об этом сообщил в эфире «КИЕВ24» Максим Бакулин, пресс-офицер 14 бригады НГУ Червоная Калина.

К чему прибегает РФ в Донецкой области

Россияне пытаются взять Покровск и привлекают весь свой личный состав. Они дошли от тяжелой бронированной техники до комбинированных атак (двухколесных транспортных средств при поддержке артиллерии, пехотных автомобилей, танков).

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«Они бросают свой личный состав на верную смерть. Круглосуточно группы идут в нашу сторону — более экипированные и подготовленные, есть те, которые отвлекают наши FPV-дроны», — пояснил он.

Кроме того, окупанты атакуют гражданское население в прифронтовых городах, чтобы запугать. Их цель — заставить людей выезжать и равнять населенные пункты с землей.

«Они пытаются вклиниться. Если мы этого не разрешаем, это чревато последствиями. Нам нужен этот участок, нужно держаться. Новые цели будут тоже не самые приятные, и нам будет тяжело стоять», — заключил он.

Напомним, в Донецкой области не снижается давление военных агрессоров России на боевые порядки ВСУ. Россияне проявляют активность и усиливают свои подразделения свежими силами.

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Экипажи российских беспилотников почти не выходят на ротацию — меняется преимущественно пехота. Одно из подразделений БПЛА, подконтрольное ФСБ, непрерывно передает опыт менее опытным бригадным экипажам. В этой ситуации важно уничтожение экипажей враждебных БПЛА. Как говорит военный батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Османом», Сил бригадных средств поражения пока недостаточно для решения этой проблемы.

«С каждым днем логистика на ЛБО становится сложнее, на многих участках любая техника уже стала неактуальной», — добавил он.