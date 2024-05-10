Армия РФ существенно увеличила количество атак на фронте: в ISW назвали цель врага

Российская армия заметно увеличила темпы наземных атак на востоке Украины за последний месяц. Вероятно, оккупанты стремятся получить достижения до прибытия западной военной помощи на линию фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на спикера ВСУ "Хортица" подполковника Назара Волошина сообщают, что количество боевых действий существенно возросло — с 84 8 мая по 146 9 мая. Он отметил, что большинство боевых действий идет в районе ответственности Хортицкого группировки — это территория от Харьковской области до приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей.

В свою очередь, Министерство обороны Великобритании сообщило, что количество российских атак выросло на 17% с марта по апрель 2024-го. Также отмечается, что более 75% зарегистрированных наземных атак произошли на направлениях Временного Яра, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. В частности, количество российских атак вблизи Временного Яра возросло на 200% – с марта до апреля.

Волошин предположил, что нынешняя интенсификация российских атак является результатом того факта, что высохла почва после весеннего грязевого сезона, а это способствует быстрому механизированному маневру. Кроме того, российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Украины, пока она ожидает поступление западной помощи.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска будут сохранять высокую скорость атак по всей восточной Украине, чтобы получить преимущества по прибытию западной помощи в Украину", — говорится в отчете.

Напомним, разведчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позывной "Питбуль" оценил шансы врага и рассказал, как быстро закончить войну. Он уверен, что во время планируемого РФ масштабного наступления украинские военные не "сдадут" ни одного города.

Читайте также: