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Армия РФ "тает" на глазах: Генштаб обнародовал безумные цифры потерь врага
ВСУ наносят сокрушительные удары по оккупантам, сокращая численность армии РФ.
За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла более тысячи бойцов и десятки единиц артиллерии. Генштаб ВСУ предоставил актуальные данные о потерях врага на фронте.
Об этом Генеральный штаб сообщил в Сети.
Потери РФ на 10 июня 2026 года
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения и до 10 июня 2026 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 377 510 (+1190) чел;
танков — 12 004 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 24 717 (+7) ед;
артиллерийских систем — 43 713 (+74) ед;
реактивных систем залпового огня — 1 857 (+6) ед;
средств противовоздушной обороны — 1 414 (+3) ед;
самолетов — 436 (+0) ед;
вертолетов — 353 (+0) ед;
наземных роботизированных комплексов — 1 619 (+5) ед;
беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 340 531 (+2204) ед;
крылатых ракет — 4 733 (+0) ед;
кораблей/катеров — 33 (+0) ед;
подводных лодок — 2 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 105 172 (+376) ед;
специальной техники — 4 267 (+4) ед.
Напомним, руководительница британской разведки GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что президент РФ Владимир Путин «отступает на поле боя», а безвозвратные потери врага в войне достигли почти полмиллиона солдат. В то же время Россия резко активизировала гибридные атаки на Европу, в частности кибердиверсии, саботаж критической инфраструктуры и попытки покушений, чему активно противодействуют британские спецслужбы.