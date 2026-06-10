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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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552
Время на прочтение
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Армия РФ "тает" на глазах: Генштаб обнародовал безумные цифры потерь врага

ВСУ наносят сокрушительные удары по оккупантам, сокращая численность армии РФ.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Российская военная форма

Российская военная форма / © Associated Press

За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла более тысячи бойцов и десятки единиц артиллерии. Генштаб ВСУ предоставил актуальные данные о потерях врага на фронте.

Об этом Генеральный штаб сообщил в Сети.

Потери РФ на 10 июня 2026 года

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения и до 10 июня 2026 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 377 510 (+1190) чел;

  • танков — 12 004 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 717 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 43 713 (+74) ед;

  • реактивных систем залпового огня — 1 857 (+6) ед;

  • средств противовоздушной обороны — 1 414 (+3) ед;

  • самолетов — 436 (+0) ед;

  • вертолетов — 353 (+0) ед;

  • наземных роботизированных комплексов — 1 619 (+5) ед;

  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 340 531 (+2204) ед;

  • крылатых ракет — 4 733 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 33 (+0) ед;

  • подводных лодок — 2 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 105 172 (+376) ед;

  • специальной техники — 4 267 (+4) ед.

Напомним, руководительница британской разведки GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что президент РФ Владимир Путин «отступает на поле боя», а безвозвратные потери врага в войне достигли почти полмиллиона солдат. В то же время Россия резко активизировала гибридные атаки на Европу, в частности кибердиверсии, саботаж критической инфраструктуры и попытки покушений, чему активно противодействуют британские спецслужбы.

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Дата публикации
Количество просмотров
552
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