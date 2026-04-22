Армия РФ "тает" на глазах: минус 1140 оккупантов и разгром артиллерии за сутки

Потери РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Общие потери российских войск в Украине пересекли отметку в 1 млн 321 тыс. человек. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 оккупантов и десятки единиц вражеского вооружения и техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 22 апреля 2026 года

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 до 22 апреля 2026 ориентировочно достигают:

Реклама

личного состава — около 1 321 450 (+1 140) человек

танков — 11 885 (+1) единиц

боевых бронированных машин — 24 436 (+7) единиц

артиллерийских систем — 40 516 (+38) единиц

реактивных систем залпового огня — 1 749 (+0) единиц

средств противовоздушной обороны — 1 350 (+0) единиц

самолетов — 435 (+0) единиц

вертолетов — 350 (+0) единиц

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 251 489 (+1 026) единиц

крылатых ракет — 4 549 (+0) единиц

кораблей/катеров — 33 (+0) единиц

подводных лодок — 2 (+0) единиц

автомобильной техники и автоцистерн — 90 925 (+162) единиц

специальной техники — 4 132 (+0) единиц.

К слову, по мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, истощение живой силы РФ становится стратегическим фактором, способным сделать войну непосильной для Кремля. По его словам, ключом к остановке вражеского наступления является превышение темпов потерь над возможностью пополнения резервов. Критической отметкой является 50 тыс. солдат в месяц: при таких условиях российская система комплектования неизбежно даст необратимый сбой.