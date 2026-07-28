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Армия РФ тает на глазах: свежие данные о потерях врага от Генштаба ВСУ
Силы обороны продолжают наносить врагу сокрушительные удары по живой силе и технике.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую статистику боевых потерь российской армии в полномасштабной войне. Так, в течение 27 июля украинские защитники ликвидировали или ранили 1560 российских оккупантов.
Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в Сети.
Потери РФ на 28 июля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.26 ориентировочно доходят до:
личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек,
танков — 12 226 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 25 038 (+6) ед.
артиллерийских систем — 46 902 (+71) ед.
РСЗО — 1 970 (+1) ед.
средств ПВО — 1 519 (+0) ед.,
самолетов — 439 (+0) ед.
вертолетов — 354 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 2 054 (+16) ед.
беспилотников оперативно-тактического уровня — 431 310 (+1 755) ед.
крылатых ракет — 4 950 (+0) ед.
кораблей и катеров — 34 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 126 850 (+548) ед,
специальной техники — 4 476 (+4) ед.
К слову, по заявлению директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, средняя продолжительность жизни российского новобранца на передовой в Украине составляет всего 20 — 30 мин. По данным разведки это обусловлено массовым применением украинских беспилотников с искусственным интеллектом. Общие потери врага оцениваются примерно в 7000 военных еженедельно.