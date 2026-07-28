Армия РФ тает на глазах: свежие данные о потерях врага от Генштаба ВСУ

Уничтоженная российская военная техника / © Associated Press

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Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую статистику боевых потерь российской армии в полномасштабной войне. Так, в течение 27 июля украинские защитники ликвидировали или ранили 1560 российских оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в Сети.

Потери РФ на 28 июля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.26 ориентировочно доходят до:

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личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек,

танков — 12 226 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 25 038 (+6) ед.

артиллерийских систем — 46 902 (+71) ед.

РСЗО — 1 970 (+1) ед.

средств ПВО — 1 519 (+0) ед.,

самолетов — 439 (+0) ед.

вертолетов — 354 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов — 2 054 (+16) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня — 431 310 (+1 755) ед.

крылатых ракет — 4 950 (+0) ед.

кораблей и катеров — 34 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 126 850 (+548) ед,

специальной техники — 4 476 (+4) ед.

К слову, по заявлению директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, средняя продолжительность жизни российского новобранца на передовой в Украине составляет всего 20 — 30 мин. По данным разведки это обусловлено массовым применением украинских беспилотников с искусственным интеллектом. Общие потери врага оцениваются примерно в 7000 военных еженедельно.

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