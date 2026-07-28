ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
331
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ тает на глазах: свежие данные о потерях врага от Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить врагу сокрушительные удары по живой силе и технике.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Уничтоженная российская военная техника

Уничтоженная российская военная техника / © Associated Press

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую статистику боевых потерь российской армии в полномасштабной войне. Так, в течение 27 июля украинские защитники ликвидировали или ранили 1560 российских оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в Сети.

Потери РФ на 28 июля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.26 ориентировочно доходят до:

  • личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек,

  • танков — 12 226 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 25 038 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 46 902 (+71) ед.

  • РСЗО — 1 970 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1 519 (+0) ед.,

  • самолетов — 439 (+0) ед.

  • вертолетов — 354 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 2 054 (+16) ед.

  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 431 310 (+1 755) ед.

  • крылатых ракет — 4 950 (+0) ед.

  • кораблей и катеров — 34 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 126 850 (+548) ед,

  • специальной техники — 4 476 (+4) ед.

К слову, по заявлению директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, средняя продолжительность жизни российского новобранца на передовой в Украине составляет всего 20 — 30 мин. По данным разведки это обусловлено массовым применением украинских беспилотников с искусственным интеллектом. Общие потери врага оцениваются примерно в 7000 военных еженедельно.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
331
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie