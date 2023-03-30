Армия РФ терпит большие потери и постепенно истощается: эксперт о проблемах оккупантов

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на войне против Украины. В частности, у врага сокращается состав офицеров. Этот фактор придает оккупационным силам проблемы.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Есть достаточно много случаев, когда те же мобилизованные сетуют и жалуются, что их офицеры просто оставляют под достаточно серьезным огнем, которым их поливает украинская армия. Они просто идут, едут, бросают личный состав. Достаточно много таких случаев", — говорит эксперт.

По его словам, потери среди офицеров РФ – это лишь один индикатор. В целом российская армия постепенно истощается, несмотря на то, что определенная инициатива сохраняется для российских атак.

"В общем заметно, что они выдыхаются. И со своими наступлениями и в районе Бахмута, и Авдеевки, и к западу от Кременной. Купянск. Кстати, если обратить внимание, какие были ожидания у российского командования, очевидно, выйти туда и сразу, как они думали, снести линию фронта по реке Оскол. Ничего не удалось", — подчеркнул Мусиенко.

Эксперт отметил: если Москва раньше опиралась исключительно на мобилизованных, то сейчас агрессорка Россия бросает в бой остатки подготовленных частей, которые еще были.

"Это касается и десантников, и морской пехоты, и неудачных штурмов под Угледаром, и других родов войск", — добавил он.

Несмотря на смены командующих, в армии врага не меняются подходы. Они остаются идентичными. По словам эксперта, россияне, по всей видимости, "не могут по-другому, потому что такая система была сформирована годами в росармии".

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о безумных потерях России. По меньшей мере 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения.

По состоянию на утро 30 марта 2023 года ВСУ уничтожили 172 900 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 560 военных.

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