Армия РФ терпит огромные потери на войне: остановит ли это наступление врага

Армия РФ терпит немало потерь во время активного наступления на украинском Донбассе и Курской области. Впрочем, даже из-за колоссальных потерь ее наступление не остановится.

Такое мнение высказал военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

"Об этом говорил еще Залужный (бывший главком – Ред.) в начале 2023-го – что это была его ошибка – рассчитывать на то, что большие потери приведут к тому, что Россия откажется от своих целей. Нет. Мы видим, что они тогда не отказались, и сейчас не отказываются", — отмечает Романенко.

По его словам, русским войскам удается восстанавливаться: покупают своих граждан, организуют контрактную армию.

"Эти факторы нужно иметь в виду. Но прежде всего нужно рассчитывать на технику, вооружение и боеприпасы от союзников, а также на наш оборонно-промышленный комплекс, решать вопросы мобилизации, пополнять воюющие на линии столкновения бригады и формировать резервные бригады", — отмечает Романенко.

Напомним, аналитики института изучения войны сочли, что осенью Россия теряла более 50 солдат за километр квадратный захваченных территорий.

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