ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
541
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ теснит и стягивает резервы: «Осман» об угрозе для Доброполья

Оккупанты давят на Родинское и Мирноград.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Войска РФ.

Войска РФ. / © Associated Press

На Добропольском направлении Донецкой области идут непрерывные бои. Российские войска подтягивают резервы на этот участок фронта.

Об этом сообщил автор Telegram-канала «Говорят Снайпер» Станислав «Осман» Бунятов.

«Противник подтягивает резервы в направлении срезанного выступления и давит на Родинское», — подчеркнул он.

По словам Бунятова, если оккупантам удастся захватить Родинское и Мирноград, то они будут предпринимать попытки механизированного прорыва в направлении Белецкого для реализации замысла по охвату Доброполья.

Как сообщалось, россияне меняют тактику в своих попытках захватить Покровск. В частности, противник применяет тактику утечки по одному, рассчитывая остаться незамеченным. Впрочем, украинские Силы обороны фиксируют такие попытки и наносят огненное поражение.

Тем временем россияне также предпринимают попытки штурма и пытаются продвигаться в Мирноград сразу по нескольким направлениям. Основная тактика — проникновение небольшими группами, в частности в центральную часть города.

Дата публикации
Количество просмотров
541
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie