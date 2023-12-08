Армия РФ трижды ударила по Никополю из тяжелой артиллерии: что известно (фото)

Осколочные ранения получила 86-летняя женщина.
В течение дня российские оккупанты трижды атаковали Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадала женщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
“Ударив ракетами по Павлоградскому району, враг переключился на Никополь. С самого утра трижды бил по городу из тяжелой артиллерии", — говорится в сообщении.
Также осколочные ранения получила 86-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Отмечается, что повреждены промышленное предприятие, 9 частных домов, 8 хозяйственных построек, трактор, газопроводы и линия электропередач.
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В Павлоградском районе весь день ликвидировали последствия атаки. Коммунальщики вывозили обломки. Международные организации раздавали людям стройматериалы. Окна временно закрывали пленкой”, — отметил Лысак.
Напомним, Россия утром 8 декабря запустила многочисленные ракеты по Украине. Взрывы слышали в нескольких областях.
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