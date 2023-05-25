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Армия РФ ударила дроном-камикадзе по Днепропетровской области: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Армия РФ ударила дроном-камикадзе по Днепропетровской области: подробности

Россияне 24 мая атаковали беспилотником Днепропетровскую область. / Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших мирных жителей.

Накануне вечером 24 мая российская армия атаковала дроном-камикадзе по Днепропетровской области. Разрушен дом в Марганецкой общине. Прошло без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вчера вечером враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе. Попал по Марганецкой общине. Поврежден частный дом. Люди уцелели", — говорится в сообщении главы области.

Россияне вечером 24 мая ударили дроном по Днепропетровской области. Есть разрушение дома. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Россияне вечером 24 мая ударили дроном по Днепропетровской области. Есть разрушение дома. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, утром 25 мая оккупанты снова ударили по Никополю. Информация о последствиях обстрелов уточняется, добавил Лисак.

Как сообщалось, в ночь на 25 мая российские оккупанты атаковали беспилотником Черновицкую область. Силам ПВО удалось сбить вражеский дрон.

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Дата публикации
Просмотры
1546
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