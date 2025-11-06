Армия РФ ударила дроном по пассажирскому автобусу в Краматорске: есть раненые

В Краматорске российский дрон попал по пассажирскому автобусу: есть раненые

Сегодня, 6 ноября, Краматорская городская территориальная община подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Около 15:29 вражеский дрон попал в пассажирский автобус, курсировавший в одном из поселков общины.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко .

«Сегодня, шестого ноября, Краматорская община подверглась обстрелу: в 15:29, с применением, предварительно, FPV дрона с БЖД, российские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в одном из поселков общины», — отметил Гончаренко.

По предварительной информации, в результате попадания FPV-дрона ранения получили два гражданских лица: мужчина, 1965 года рождения и женщина, 1952 года рождения.

В Краматорске российский дрон попал по пассажирскому автобусу: есть раненые. Фото: Краматорский городской совет

Окончательные последствия обстрела устанавливаются и уточняются специалистами.

Напомним, враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской общине. Предварительно ранены два человека, среди них — несовершеннолетний ребенок.

Также российский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской общины Сумской области. Из-за попадания дрона в дом пострадала семья. Четырехлетняя девочка получила серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.