Армия РФ ударила дроном по пассажирскому автобусу в Краматорске: есть раненые
В Краматорске в результате удара дрона по автобусу есть пострадавшие.
Сегодня, 6 ноября, Краматорская городская территориальная община подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Около 15:29 вражеский дрон попал в пассажирский автобус, курсировавший в одном из поселков общины.
Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко .
«Сегодня, шестого ноября, Краматорская община подверглась обстрелу: в 15:29, с применением, предварительно, FPV дрона с БЖД, российские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в одном из поселков общины», — отметил Гончаренко.
По предварительной информации, в результате попадания FPV-дрона ранения получили два гражданских лица: мужчина, 1965 года рождения и женщина, 1952 года рождения.
Окончательные последствия обстрела устанавливаются и уточняются специалистами.
Напомним, враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской общине. Предварительно ранены два человека, среди них — несовершеннолетний ребенок.
Также российский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской общины Сумской области. Из-за попадания дрона в дом пострадала семья. Четырехлетняя девочка получила серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.