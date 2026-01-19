- Дата публикации
Армия РФ ударила по частному сектору Харькова: последствия атаки (фото)
Один человек погиб, еще десять травмированы в результате удара РФ по Харькову.
В Харькове из-за очередного обстрела армии РФ погибла 69-летняя женщина, еще 10 человек пострадали. Враг нанес удар по Слободскому району города, где расположены только жилые дома.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По последним данным, травмы разной степени тяжести получили 10 жителей. Двоих пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, остальным помощь оказали на месте.
Как сообщили в ОВА, масштабные разрушения зафиксированы в частном секторе: повреждены 30 домов, один из них разрушен до основания. На месте попадания продолжают работать экстренные службы, ликвидируя последствия атаки и документируя очередное военное преступление РФ.
Что известно об атаке РФ по Харькову
Российские войска 19 января нанесли ракетные удары по Харькову, атаковав объект критической инфраструктуры. Враг нанес значительные повреждения.
Также сообщалось, что россияне атаковали КАБ Харьков. Один человек погиб, пятеро получили ранения.
К слову, Россия ночью 13 января нанесла ракетный удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче Харьковской области. Ракета попала в укрытие, погибли четыре гражданских работника, еще четверо ранены.