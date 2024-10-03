Армия РФ ударила по остановке общественного транспорта в Купянске: есть раненые

44-летнего мужчину и 16-летнюю девушку госпитализировали с осколочными ранениями.

Днем четверга, 3 октября, россияне ударили дроном по остановке общественного транспорта в Купянске Харьковской области. Два человека получили осколочные ранения.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал полиции Харьковской области.

"3 октября в 15:00 военные России нанесли удар дроном-камикадзе по остановке, на которой находились люди — с осколочными ранениями 44-летнего мужчину и 16-летнюю девушку госпитализировали", – говорится в сообщении.

В результате попадания вражеского дрона-камикадзе ранены два человека

На месте очередного военного преступления окупантов работает следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи откріли уголовное производство.

Напомним, прошел месяц со дня ужасающей трагедии в Полтаве. Число жертв циничного удара врага сегодня возросло до 59. Медикам не удалось спасти еще одного человека.

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