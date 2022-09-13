Армия РФ ударила по приграничью Сумской области: в ОВА рассказали детали

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Сумскую область.
Оккупанты били по двум громадам Сумской области.
Об этом утром 13 сентрября сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
По данным властей, после полуночи россияне выпустили 8 мин по территориям Эсманьской громады. Также зафиксировано 17 прилетов из ствольной артиллерии в Хотинской громаде. Там россияне вели артобстрел с восьми утра.
"В обоих случаях — без пострадавших, информация о разрушениях уточняются. Спасибо нашим защитникам и защитницам!", — написал Живицкий.
Тем временем в Харькове снова проблемы с электричеством из-за обстрелов РФ. Утром остановилось метро.
Как сообщалось, оккупанты обстреляли Лозовую на Харьковщине: попали в учебное заведение (фото)
Кроме того Славянск снова подвергся массированному обстрелу, погиб мужчина.
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