Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ ударила по приграничью Сумской области: в ОВА рассказали детали

Дата публикации
Просмотры
978
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Армия РФ ударила по приграничью Сумской области: в ОВА рассказали детали

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий / Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Сумскую область.

Оккупанты били по двум громадам Сумской области.

Об этом утром 13 сентрября сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По данным властей, после полуночи россияне выпустили 8 мин по территориям Эсманьской громады. Также зафиксировано 17 прилетов из ствольной артиллерии в Хотинской громаде. Там россияне вели артобстрел с восьми утра.

"В обоих случаях — без пострадавших, информация о разрушениях уточняются. Спасибо нашим защитникам и защитницам!", — написал Живицкий.

Тем временем в Харькове снова проблемы с электричеством из-за обстрелов РФ. Утром остановилось метро.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Лозовую на Харьковщине: попали в учебное заведение (фото)

Кроме того Славянск снова подвергся массированному обстрелу, погиб мужчина.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация