Армия РФ ударила по приграничью Сумской области: в ОВА рассказали детали

Оккупанты били по двум громадам Сумской области.

Об этом утром 13 сентрября сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По данным властей, после полуночи россияне выпустили 8 мин по территориям Эсманьской громады. Также зафиксировано 17 прилетов из ствольной артиллерии в Хотинской громаде. Там россияне вели артобстрел с восьми утра.

"В обоих случаях — без пострадавших, информация о разрушениях уточняются. Спасибо нашим защитникам и защитницам!", — написал Живицкий.

Тем временем в Харькове снова проблемы с электричеством из-за обстрелов РФ. Утром остановилось метро.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Лозовую на Харьковщине: попали в учебное заведение (фото)

Кроме того Славянск снова подвергся массированному обстрелу, погиб мужчина.

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