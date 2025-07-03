Армия РФ ударила по припортовой инфраструктуре Одессы: есть погибшие и раненые

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Реклама

Российские войска днем 3 июля ударили по припортовой инфраструктуре Одессы . К сожалению, есть жертвы и потерпевшие.

Об этом глава ОВА Олег Кипер сообщил в эфире телемарафона.

«Как отметил чиновник, армия РФ применила кассетную баллистическую ракету.

Реклама

«Два человека погибли. Также известно о трех раненых — им оказывают медицинскую помощь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздается воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистики. Впоследствии в городе слышались звуки взрывов.

Новые детали атаки

Стало известно, что ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. Там работали люди — происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

«Погибли докер-механизатор и водитель грузовика. Еще шесть получили ранения. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна”, – сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Реклама

Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.

Напомним, из-за ночной атаки 3 июля в Одессе повреждена 9-этажка . Там возник пожар с 7 по 9 этажа.

Спасатели эвакуировали 50 жителей. Из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших.

На месте работает ГСЧС для ликвидации последствий, также привлечены психологи.

Реклама