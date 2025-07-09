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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Армия РФ ударила по Украине 728 дронами: в СНБО указали на важный нюанс

Среди дронов, которыми россияне атаковали Украину ночью 9 июля, было немало обманов.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Украину 9 июля

Атака РФ на Украину 9 июля / © Getty Images

В СНБО прокомментировали бешеное количество дронов — 728 — выпущенных Россией против Украины. Там подчеркнули, что большинство БПЛА — это обманки.

Об этом сказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он заверил, что «Шахедов» или «Гераней» в украинском небе было гораздо меньше.

«Большинство беспилотников в нашем небе этой ночью — это обманки. Шахедов/Гераней было меньше. Пропорция у россиян обычно более 50% — обманки при атаках», — отметил он.

Всего было 728 БПЛА и 13 ракет этой ночью.

Напомним, ночью 9 июля РФ нанесла массированный удар по Украине «Шахедами», ракетами Х-101 и «Кинжалами». Есть разрушения и пострадавшие в ряде областей, спасатели устраняют последствия.

Основной удар пришелся на Волынь. Атакованные аэродром и предприятия. Пострадали также Киевская, Житомирская, Хмельницкая и Сумская.

Все, что известно о ракетно-дроновой атаке России по Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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