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Армия РФ ударила по Украине 728 дронами: в СНБО указали на важный нюанс
Среди дронов, которыми россияне атаковали Украину ночью 9 июля, было немало обманов.
В СНБО прокомментировали бешеное количество дронов — 728 — выпущенных Россией против Украины. Там подчеркнули, что большинство БПЛА — это обманки.
Об этом сказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Он заверил, что «Шахедов» или «Гераней» в украинском небе было гораздо меньше.
«Большинство беспилотников в нашем небе этой ночью — это обманки. Шахедов/Гераней было меньше. Пропорция у россиян обычно более 50% — обманки при атаках», — отметил он.
Всего было 728 БПЛА и 13 ракет этой ночью.
Напомним, ночью 9 июля РФ нанесла массированный удар по Украине «Шахедами», ракетами Х-101 и «Кинжалами». Есть разрушения и пострадавшие в ряде областей, спасатели устраняют последствия.
Основной удар пришелся на Волынь. Атакованные аэродром и предприятия. Пострадали также Киевская, Житомирская, Хмельницкая и Сумская.
Все, что известно о ракетно-дроновой атаке России по Украине — читайте в материале ТСН.ua.