Армия РФ ударила ракетами и дронами по Украине: сколько целей сбила ПВО

Обстрел Украины

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В ночь на 15 июня армия РФ атаковала 194 средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 беспилотников и ракет.

Об этом информируют ВС ВСУ.

183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;

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2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Астраханской обл. - РФ;

1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской обл. - РФ;

4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской обл. - РФ;

4 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря.

Основное направление удара – Полтавщина, город Кременчуг.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбито огневыми средствами, 48 - локационно потеряны", - говорится в сообщении.

В частности:

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111 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит огневыми средствами, 48 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

2 аэробалистические Х-47М2 «Кинжал»;

3 крылатых ракеты «Искандер-К»;

3 крылатые ракеты «Калибр».

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях.

Напомним, в ночь на 15 апреля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на территорию Украины, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В Кременчугском обществе под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры . Кроме того, поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

По предварительной информации, в результате обстрелов пострадавших нет.

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