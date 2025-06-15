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Армия РФ ударила ракетами и дронами по Украине: сколько целей сбила ПВО
Во время воздушной атаки 15 июня российские войска применили "Шахеды", "Кинжалы". "Искандеры" и "Калибры".
В ночь на 15 июня армия РФ атаковала 194 средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 беспилотников и ракет.
Об этом информируют ВС ВСУ.
183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;
2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Астраханской обл. - РФ;
1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской обл. - РФ;
4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской обл. - РФ;
4 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря.
Основное направление удара – Полтавщина, город Кременчуг.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбито огневыми средствами, 48 - локационно потеряны", - говорится в сообщении.
В частности:
111 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит огневыми средствами, 48 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
2 аэробалистические Х-47М2 «Кинжал»;
3 крылатых ракеты «Искандер-К»;
3 крылатые ракеты «Калибр».
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
Напомним, в ночь на 15 апреля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на территорию Украины, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты.
В Кременчугском обществе под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры . Кроме того, поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
По предварительной информации, в результате обстрелов пострадавших нет.