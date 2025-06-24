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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Армия РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: есть погибшие и пострадавшие

Российские войска выпустили по области ракеты, убив и ранив гражданское население.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ракетный удар

Ракетный удар / © ТСН.ua

Днем 24 июня армия РФ атаковала город Самар в Днепропетровской области. Есть жертвы.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Также, по установленной информации, есть потерпевшие.

"В Самаре двое погибших. Травмированы три человека", - сообщили в ОВА.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Россия – государство-террорист.

Напомним, армия РФ 24 июня ударила по Днепру. Из-за вражеской атаки возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура, в частности общежитие, гимназия, админздание.

Число погибших стремительно возросло до 7 человек, еще около 70 пострадали.

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