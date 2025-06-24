- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1023
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: есть погибшие и пострадавшие
Российские войска выпустили по области ракеты, убив и ранив гражданское население.
Днем 24 июня армия РФ атаковала город Самар в Днепропетровской области. Есть жертвы.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Также, по установленной информации, есть потерпевшие.
"В Самаре двое погибших. Травмированы три человека", - сообщили в ОВА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Россия – государство-террорист.
Напомним, армия РФ 24 июня ударила по Днепру. Из-за вражеской атаки возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура, в частности общежитие, гимназия, админздание.
Число погибших стремительно возросло до 7 человек, еще около 70 пострадали.