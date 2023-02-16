Армия РФ ударила ракетами по Павлограду: есть жертвы (фото)

Ночью оккупанты накрыли ракетами Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали. Двое раненых госпитализировали — 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести", — написал он.

Кроме того, повреждено промышленное предприятие — там возник пожар, который спасатели уже погасили. Разрушены 7 частных домов. Еще 30 – изуродованы.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами, большинство из которых уничтожило ПВО. Во Львовской области зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. Пострадавших и жертв в результате атаки нет.

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