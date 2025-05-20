Армия РФ ударом повредила гидротехническое сооружение в Сумской области: есть ли угроза подтопления (обновлено)

Повреждение гидротехнического сооружения

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Во вторник, 20 мая, армия РФ ударила по Сумской области. В результате атаки повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской общине.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

По данным властей, уровень воды стабилен, без подъема. Ситуация находится под неизменным контролем профессионалов.

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"Начальник Сумской ОВА Олег Григоров поручил Ахтырскому РВА оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов. По выводам заседания угрозы для населения на сегодняшний день нет", — говорится в сообщении.

В случае перемен жители будут оперативно проинформированы.

Напомним, утром 17 мая российские дроны попали по рейсовому автобусу сообщением Белополье - Сумы.

По словам городского головы Белополья Юрия Зарка, было два беспилотника – один разведчик, а другой ударный дрон. Именно этот БпЛА попал прямо в крышу автобуса и взорвался внутри.

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В салоне находились 13 пассажиров и водитель. Девять человек погибли на месте. Среди погибших четыре человека и пять женщин. Еще пятеро раненых — это три женщины и два человека, среди которых и водитель, госпитализированы. По данным медиков, две женщины находятся в тяжелом состоянии.

"Враг продолжил цинично уничтожать наших гражданских людей. Был нанесен удар, предварительно БПЛА "Ланцет" по рейсовому автобусу на выезде из Белополья", - сказал председатель Сумской ОВ Олег Григоров.