Армия РФ улучшила тактическое положение на важном участке фронта

Российские войска улучшили тактическое положение на Покровском направлении Донецкой области. Речь идет о боях в районе населенных пунктов Пушкино, Песчаное и Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативно-тактической группировки войск "Хортица".

В течение суток армия РФ пыталась улучшить тактическое положение в районе Благодатного и Елизаветовки, а также западнее Дальнего. Оккупанты успеха не имели. В ОТУВ отмечают, что россияне понесли потери и отошли.

Также россияне проводили штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай.

В результате огневого поражения разрушены укрепления на отдельных позициях. Это сделало невозможным их дальнейшее содержание.

"В результате изнурительных боеприкосновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкиного, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко. В настоящее время подразделениями наших войск проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения", — говорится в сообщении.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали несколько населенных пунктов в Донецкой области.

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