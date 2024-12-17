Армия РФ уменьшила интенсивность штурмов на Харьковском направлении: подробности от ВСУ

На Харьковском направлении уменьшилась интенсивность российских штурмов. Оккупанты начали очень редко применять тяжелую военную технику.

Об этом представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Владимир Дегтярев рассказал в эфире "Киев24".

В последний раз российская армия на Харьковском направлении пыталась продвинуться полторы недели назад.

"Интенсивность действительно уменьшилась. В последний раз россияне пробовали сделать такое интенсивное продвижение на нашем участке полторы недели назад – когда фактически взвод пехоты на трех БМП отправился в нашем направлении. Благодаря воздушному контролю нам удалось их найти, обезвредить задолго до того, как они подошли на расстояние стрелкового боя", – сообщил Дегтярев.

По его словам, теперь захватчики пытаются накопиться, чтобы попытаться отразить отвоеванные украинскими войсками участки лесополос.

"Теперь учитывая погоду, они пытаются воспользоваться туманом, осадками, чтобы найти момент, когда, возможно, меньше наше наблюдение с воздуха, и просочиться малыми группами для того, чтобы накопиться в какую-то силу, которая сможет попытаться отразить те участки лесополос, которые нам удалось отбить от российской нечисти", – рассказал спикер бригады "Хартия".

Он также сообщил, что тяжелую технику россияне привлекают очень редко.

"Последняя попытка прорыва была на технике полторы недели назад. После того в основном речь идет о, в лучшем случае, легковой технике. Но в основном они ходят пешком по одному, по двое, по трое, неся на себе всю провизию. И это заслуга наших экипажей дронов ударных, дронов минирующих", – рассказал Дегтярев.

Он добавил, что всего с начала декабря "Хартия" обезвредила более 140 вражеских бойцов.

К слову, как сообщили накануне аналитики DeepState, бойцы ВСУ провели успешные операции и возобновили положение возле Колесниковки Харьковской области.

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