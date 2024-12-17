Армия РФ усилила интенсивность наступательных действий: Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

Также напряжена обстановка на юге Украины.
Украинские вооруженные силы ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров. Ситуация остается сложной. Тяжелее всего на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.
"Противник значительно усилил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Торецком и Времеевском направлениях, где пытается прорвать оборону наших войск, но успеха не имеет", — рассказал Сырский.
Кроме того, напряженная обстановка на юге Украины, но ситуация контролируется. На Ореховском, Приднепровском направлениях противник производит наступательные действия низкой интенсивности.
В настоящее время, говорит главком, основные усилия украинских военных сосредоточены на удержании занимаемых рубежей и позиций. Другая задача ВСУ – это истощение противника и создание условий для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.
Напомним, военный обозреватель Денис Попович сообщил, что на востоке ситуация ухудшается. По его словам, пока нет смысла держать "карман" к югу от Курахово в районе Успеновки. Нужно оттуда отходить.
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Как сообщалось, армия РФ улучшила тактическое положение на важном участке фронта – в Донецкой области.